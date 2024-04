Das BZÖ als Anwalt der Leistungsträger

Ein anderes Beispiel sind die schwarzen Lehrergewerkschafter, die jegliche Reformen im Bildungsbereich blockieren und nur ihre eigenen Pfründe und Privilegien mit Zähnen und Klauen verteidigen. Wohin soll das führen, wenn bereits die Schüler sehen, dass ein Teil ihrer Lehrer nicht bereit ist, zwei Stunden wöchentlich mehr in der Schule zu verbringen? Eines ist sicher: Wenn SPÖ und ÖVP diesen leistungsfeindlichen Kurs beibehalten, dann werden sie diese Republik an die Wand fahren. Das BZÖ sagt ganz klar: Leistung muss sich wieder lohnen. Wer mehr arbeitet und mehr leistet, soll auch mehr verdienen. Dies ist ein Leistungsanreiz und stärkt Kaufkraft und Konsum, was wieder der Wirtschaft und damit dem Finanzminister zugute kommt.



Genau dieser Finanzminister (und ÖVP-Chef) Josef Pröll hat diese Woche in einer Grundsatzrede sein "Projekt Österreich" vorgestellt. Eine Verwaltungsreform werde solange verhandelt, "bis weißer Rauch aufsteigt". In Wahrheit war die Rede des "Schuldenvize" nichts als schwarzer Rauch und ein Eingeständnis seiner eigenen schwachen Leistung. Prölls Idee einer umfassenden Verwaltungsreform ist nicht neu, sondern eine BZÖ-Forderung, die von Prölls eigenen Reformverhinderern in den Bünden und Gewerkschaften blockiert wird.



Wie wenig einige Vertreter von Rot und Schwarz in die Zukunft blicken, zeigen die maßlos überzogenen Forderungen der Seniorenverbände. Die Pensionsbonzen Karl Blecha und Andreas Khol, die beide eine Pension jenseits der 14.000 Euro monatlich beziehen, spielen sich als Vertreter der Mindestpensionisten auf und fordern überzogene Pensionserhöhungen, die zulasten der Jugend gehen. Österreich steht vor einem Budgetkollaps, die Arbeitslosigkeit steigt dramatisch an, daher müssen auch die Senioren einen Beitrag leisten, denn der Generationenvertrag darf keine Einbahnstraße sein. Jugend, Mittelstand und jene, die dieses System erhalten, verfügen hingegen über keine Interessenvertretung. Das BZÖ wird der Anwalt der jüngeren Generation, des leistungsbereiten Mittelstandes sein.



Josef Bucher ist Klubobmann des BZÖ.