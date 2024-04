Das Dorotheum soll als Braut geschmückt werden

Generaldirektor Alfred Karny betonte gestern in einer Pressekonferenz, daß sein Haus die ÖIAG bei ihren Privatisierungsvorbereitungen voll unterstütze. Für heuer peilt das Dorotheum · nach



Zuwächsen bei den Auktionsumsätzen von Jänner bis September um 10% auf 500 Mill. Schilling · einen Umsatz von 800 Mill. Schilling aus Auktionen und einen Umsatz von 700 Mill Schilling aus dem



Freiverkauf an. Das wäre gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 7,14%. Die Gewinnerwartungen liegen bei den schon im Vorjahr eingefahrenen 30 Mill. Schilling.



Nach der Auswahl der Investmentbank oder eines Beraters werde ein Privatisierungskonzept für das Dorotheum noch in der ersten Jahreshälfte 1999 vorliegen, erklärte ÖIAG-Vorstand Erich Becker



gestern gegenüber der "Wiener Zeitung". Wobei geprüft werden müsse, ob das Auktionshaus noch entwicklungsfähig sei und etwa vor einem möglichen Börsegang ein strategischer Partner in das



Unternehmen zu holen wäre. Angesichts der diversen Aufgaben des Dorotheums (Auktionshaus, Pfandleihe, Handel) und dem Auftrag, die Wertschöpfung möglichst in Österreich zu halten, hält Becker diese



Aufgabe für nicht ganz so einfach.



"Wir untersuchen in erster Linie, ob ein Börsegang möglich ist", sagte Becker, wobei aber sowohl an die Zukunft des Hauses als auch an den Erlös gedacht werden müsse. Die ÖIAG werde am Doro-



theum auch in Zukunft die Sperrminorität halten. Sollte aber für einen Börsegang entschieden werden, dann werde dieser nicht vor dem Jahr 2000 sein. Bis dahin müßte die Braut eben noch geschmückt



werden, sagte Becker.



Zufrieden zeigte sich Karny mit dem weltweiten Aufleben des Kunstmarktes, der für die Auktionswoche vom 5. bis 9. Oktober mit den Schwerpunkten Alte Meister, Porzellan, Möbel und Skulpturen



die Erwartungen steigen läßt.



Die zwei Strategien des Dorotheums · einerseits durch tägliche Auktionen eine große Kundenanzahl zu gewinnen und andererseits durch internationale Kooperationen (IA) einen internationalen



Bekanntheitsgrad zu erreichen · will Karny auch in Zukunft fahren.