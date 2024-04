Das Drama Immofinanz - und welche Rolle den Anlegern zugedacht ist

Tausende Kleinanleger, die große Teile ihres investierten Geldes verloren haben, werden es mit Interesse verfolgen: Die Staatsanwaltschaft führt Ermittlungen bei der Immofinanz, der Immoeast und der Constantia Privatbank durch. Also bei jenen Firmen, bei denen Karl Petrikovics noch bis vor kurzem unumschränkt regierte. | In der Causa Immofinanz und Immoeast gibt es viele Akteure in interessanten Rollen: Von jenen Beratern, die nicht nur vermeintlich sichere Investitionen (Immobilien!) anpriesen und die Anleger selbst dann noch beschworen, nur ja nicht zu verkaufen, als ihre Investments bereits meilenweit unter Wasser waren. (In Dantes "Göttlicher Komödie" schmoren die listigen Berater übrigens im achten Höllenkreis.)