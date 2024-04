Das Ende der Hollywood-Legenden

Die Reaktionen zu ihrem Tod klingen ähnlich: "Das Ende eine Ära", meint Barbra Streisand, "die letzte der wahren Hollywood-Ikonen", so Joan Collins. Und sie haben recht damit. Denn was Cineasten längst wussten, hat das renommierte American Film Institute (AFI) bereits 1999 veröffentlicht: die Liste der 50 größten Leinwand-Legenden. Katharine Hepburn, Bette Davis und Audrey Hepburn führten sie an, Elizabeth Taylor schaffte es auf Platz sieben. Bei den Männern allen voran: Humphrey Bogart, Cary Grant und James Stewart. Von den 50 Stars sind heute noch fünf am Leben: Lauren Bacall (86), Shirley Temple (82), Sophia Loren (76), Kirk Douglas (94) und Sidney Poitier (84).



Eine Frage drängt sich auf: Wer tritt in die Fußstapfen dieser Stars? Wer besitzt, wie Liz, Schönheit, Leinwandpräsenz, kassiert Millionengagen, tanzt auf acht Hochzeiten, schmückt unzählige Cover, ist Aids-Aktivistin und verhilft manchem Boulevard-Journalisten mit Skandalen über Affären und Alkoholexzesse zu Schlagzeilen? Etwa Angelina Jolie, hört man. Doch können Sie sich Elizabeth Taylor als Lara Croft in "Tomb Raider" vorstellen?