Das Ende der Wahlwerbung

Sollte das BZÖ in Kärnten bei der Landtagswahl am 1. März eine herbe Niederlage einstecken müssen, steht der Schuldige wohl schon jetzt fest: Nach wochenlanger Werbung für den verunglückten Landesvater Jörg Haider, der nach wie vor als orange Galionsfigur ins Wahlkampffeld getragen wird, haben Puls 4 und ATV ihre Dauerwerbesendungen zu Mittag eingestellt. Was Wunder also, wenn in drei Wochen die Kärntner Hausfrauen die falsche Partei wählen, weil sie die "Liste Jörg Haider" nicht mehr Tag für Tag verinnerlichen konnten . . .