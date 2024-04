Das Enfant ist nicht mehr terrible

Als "Enfant terrible" wurde er gerne bezeichnet; besonders in Wien und hier vor allem während der 13 Jahre, in denen er das Burgtheater leitete. Seit einem Jahrzehnt führt er das Berliner Ensemble, vor 60 Jahren von Bert Brecht gegründet, und ist hörbar bedächtiger in seinen Äußerungen: Claus Peymann, am Donnerstag Abend auf Ö1 "im Gespräch" mit Michael Kerbler.