Das Erbe Samaranchs

Dieses System hat Juan Antonio Samaranch während seiner IOC-Präsidentschaft entscheidend geprägt. Von diesem System haben viele Menschen maßgeblich profitiert, der Sport hat in der Gesellschaft mittlerweile eine Rolle, die er bei Samaranchs Amtsantritt noch nicht hatte. Was dabei aber endgültig auf der Strecke blieb, sind die Olympischen Werte, die freilich auch in den Siebzigerjahren nur mehr in Spurenelementen vorhanden waren.