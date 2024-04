Das Erschummeln der Kyoto-Ziele soll ein Ende haben

Wien. Zuerst die gute Nachricht: Im Vergleich zum Jahr 2011 ist der Ausstoß von Kohlendioxid (CO 2 ) 2012 gesunken. Und nun die schlechte: Der Zielwert für die Kyoto-Periode von 2008 bis 2012 wurde mit einem Gesamtausstoß von 415,9 Millionen Tonnen deutlich überschritten. Das geht aus der aktuellen Treibhausgasbilanz hervor, die der neue Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter Mittwochabend bei seiner ersten Pressekonferenz präsentierte.



Dass er zu seinem Einstieg gleich einmal wenig Erfreuliches zu berichten hatte, fing Rupprechter mit dem Satz ab: "Diese Bilanz fiel ja nicht unbedingt in meinen Wirkungsbereich", und gab sich zukunftsorientiert. Österreich solle zum Umwelt-Vorreiter Europas werden - indem die Kyoto-Ziele für 2013 bis 2020 ohne Zertifikate erreicht werden. "Wenn wir hier eine Führungsrolle einnehmen wollen, müssen wir ambitionierte Ziele formulieren."

Österreich kaufte EU-weit die meisten CO 2 -Zertifikate zu