Das ewige Dilemma

Wenn sich der Sommer bereits ankündigt, ist die Lust auf Wintersport in Europa endenwollend, in Nordamerika interessieren die Eishockeyfans zu dieser Jahreszeit aber nur die NHL-Play-offs, in denen auch die besten Spieler engagiert sind. Nicht jedes Jahr ein Turnier, dafür in Abstimmung mit der NHL. Die Lösung wäre nicht allzu schwer. Sie wird aufgrund divergierender Interessen aber nicht angestrebt. So wird Eishockey - außer in traditionsreichen Nischenmärkten - eine bessere Randsportart bleiben.