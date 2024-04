Das Fett in Nahaufnahme

Als in Nahaufnahme zu sehen war, wie einer korpulenten Dame eine wabbelige Fettprobe aus dem Bauch geschnitten wurde, begann die Sendung "Fett lebt" etwas unappetittlich zu werden. Auch die Aktfotos extrem übergewichtiger Menschen waren für Ästheten nicht geeignet.



Aber das Thema hat eben seine unschönen Seiten, und der Bericht am Mittwochabend in 3sat schreckte vor ihnen nicht zurück. Allerdings hüteten sich die befragten Wissenschaftler, die interssanterweise alle schlank und drahtig waren, vor der verbreiteten Verteufelung alles Fetten. Fett ist für den menschlichen Organismus notwendig, es kommt eben nur auf die richtige Menge an. In seinen informativsten Teilen berichtete der Film von den Bemühungen der Pharmaindustrie, fettreduzierende Medikamente auf den Markt zu bringen. Warum all diese Versuche keine großen Erfolge zeitigen, erklärte der Pharmakologe Hans-Georg Joost: "Der Körper verteidigt sich mit einem machtvollen System gegen den Verlust von Fett." Dagegen hilft vielleicht weniger essen und mehr Sport treiben. Doch ist auch das nicht sicher.