Das Gefühl, "zu Hause" zu sein

Wer die Schrecken des Holocaust überlebte, hatte nach 1945 mit neuen Problemen zu kämpfen. Gesundheitlich angeschlagen, traumatisiert und verarmt - so kamen Überlebende in ihre einstigen Heimatgemeinden zurück. In Wien hat sich die Israelitische Kultusgemeinde Ende der 80er Jahre mit einem Konzept für ein psychosoziales Zentrum all jener jüdischen Mitbürger angenommen, die der Hilfe bedurften.