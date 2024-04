Das Gehirn und die Wissenschaft

Nein, es lag nicht nur am Nobelpreisträger Eric Kandel, dass sich die Naturwissenschaften im "Club2" am Mittwochabend (ORF 2) überzeugender darstellten als die Kulturwissenschaften. Natürlich ist der österreichisch-amerikanische Charme des Hirnforschers Kandel kaum zu überbieten. Und natürlich ist auch die Wiener Genetikerin Renée Schroeder eine eloquente Vertreterin ihres Faches.

Aber der Theologe Ulrich Körtner ist weiß Gott auch kein schlechter Redner und die Filmemacherin Petra Seeger trat gewinnend auf. Dass sie trotzdem keine echte Chance gegen die beiden Naturwissenschafter hatten, lag am Thema: "Erinnern und Vergessen". Denn alles, was mit dem menschlichen Gehirn zu tun hat, scheint zurzeit in die Zuständigkeit der Naturwissenschaften zu gehören.



