Das Geschäft mit dem Schlaf

Nicht jeder will Kinder als Mütter, jugendliche Säufer, Dicke beim Wetthungern oder Schönheits-OP-Opfer im TV erleben. Deutsche Regionalsender wie SWR bieten zum Glück regelmäßig Alternativen zur Sozialporno-Inflation der Privatkonkurrenz. Die Doku-Reihe "betrifft" behandelte am Mittwoch ein echtes Problem vieler Menschen: schlechten Schlaf durch falsche Matratzen. Sieben Stunden und 14 Minuten verbringen wir im Schnitt täglich im Bett, also fast ein Drittel unseres Lebens. Dennoch ist auch der Matratzenkauf längst Tummelplatz von Diskontern geworden, die vermeintliche "Schnäppchen" anpreisen. Das Testkäufer-Paar sah sich im Angebots-Dschungel eines solchen Grossisten um und wusste danach nur, dass es so ziemlich alles um ziemlich jeden Preis gibt, von 39,90 bis zu 1240 Euro pro Einzelmatratze, von Kaltschaum mit Visko-Schaum bis Sieben-Zonen-Federkern. Dazu Werbeflut ohne echten Informationsgehalt.