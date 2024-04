Das gnadenlose Internet

Wie die Ö1-"Dimensionen" am Donnerstag berichteten, würde damit tatsächlich eine Lücke geschlossen: Vor allem in den Ländern des ehemaligen Ostblocks sei es Usus gewesen, Karten und Pläne absichtlich ungenau zu verfassen, um Grenzverläufe oder strategisch und politisch wichtige Baulichkeiten falsch oder am besten gar nicht darzustellen. In Griechenland und der Türkei sollen bis heute keine exakten Landkarten existieren. Das Internet, ob man es gutheißt oder nicht, kennt hier keine Gnade.