Das große Geldverbrennen

Flucht vom Euro in den Yen | Dow schließt bei 10.520 Punkten | Panikverkäufe haben an der Wall Street am Donnerstag die Aktienkursen stark sinken lassen. Der Dow Jones rutschte im Handelsverlauf kurzfristig unter die Marke von 10.000 Einheiten - ein Kursverfall um mehr als 8,7 Prozent beim US-Leitindex. Der Euro notierte auf einem Rekordtief.

Der Dow-Jones-Index ging schließlich mit einem Minus von 3,2 Prozent bei 10.520 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P-500-Index verlor 3,24 Prozent auf 1128 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel 3,44 Prozent auf 2319 Punkte.



Als Gründe für den Absturz gelten die Griechenland-Krise und die enttäuschende Zahlen im Einzelhandel. Der erste krasse Kursverfall mündete allerdings in eine Korrekturbewegung, sodass der Leitindex schnell wieder über der Marke von 10.000 Zählern notierte. "Überall hörten wir Rufe: 'Kaufen!'", berichtete ein aufgebrachter Börsenhändler von der Wall Street nach dem Absturz.



Experten verwiesen außerdem auf das Investment von US-Banken in europäischen Geldinstituten, die wiederum in Griechenland angelegt haben. Diese Verkettung hätte auch die US-Bankenwerte belastet. Citigroup verloren 3,35 Prozent auf 4,04 Dollar, Bank of America rutschten 7,13 Prozent auf 16,28 Dollar ab und JP Morgan reduzierten sich um 4,27 Prozent auf 40,81 Dollar.



Zu den größten Verlierern gehörten außerdem Hewlett Packard (minus 5,11 Prozent auf 48,33 Dollar) und General Electric (minus 4,36 Prozent auf 17,31 Dollar). Die Verkaufslisten der Investoren wiesen keine Branchentrends auf, quer durch alle Sektoren wurden Titel veräußert. Dementsprechend gab es unter den 30 im Dow Jones gelisteten Werten auch keinen einzigen Kursgewinner.



Euro rutscht



Die europäische Leitwährung ist zeitgleich unter 1,26 Dollar gerutscht. Diese Marke hatte der Euro zuletzt im März 2009 unterboten.



An den Märkten wurde eine massive Kapitalflucht in den Yen verzeichnet, berichtet Händler. Gegen 21.00 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Minus von 4,23 Prozent bei 10.404,24 Zählern.



(APA, Reuters)