Das Hadern mit dem Schicksal

Gibt es eine Person, tut man sich leicht: Man kann sie hassen, beschimpfen, Rachepläne schmieden. Aber wie rächt man sich an etwas wie dem Schicksal?



Und manche machen es sich überhaupt leicht und vermuten hinter dem Schicksal eine höhere Macht, die uns zu bestrafen sucht. US-Radiomoderator Glenn Beck etwa hat in einer Skandal-Sendung am Montag vermutet, Gott könnte die Katastrophe in Japan aus Zorn über das Verhalten der Menschheit ausgelöst haben: Das sei eine Botschaft Gottes, die dazu auffordern sollte, sich an die zehn Gebote zu halten. Das freilich ist entweder ein sehr christlicher Reflex, der tief auf die Psyche des Moderators schließen lässt, oder eine bewusste Ausnutzung einer Katastrophe (teils natürlicher teils menschlicher Ursache) für Zwecke der religiösen Propaganda.



Wie auch immer, es ist fast verständlich, dass Menschen mit christlichem Hintergrund angesichts der Bilder spontan Ideen wie die "sieben Plagen" in den Sinn kommen - auch wenn es statt Heuschrecken Cäsium-Teilchen sind, die heute Schrecken verbreiten.