Das Interesse zählt

Die Schweiz wäre das Vorbild für eine Veränderung, sagen die Eishockey-Nationalliga-Vertreter unabhängig voneinander. Dort gibt es fünf Legionäre pro Team, drei dürfen spielen. Dort gibt es den Verein mit dem höchsten Zuschauerschnitt in Europa, die Hallen sind voll. Dort spielt der aktuelle Champions-League-Sieger, dort laufen die Play-offs im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Live.
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Und das alles, nachdem auch die Schweiz vor 10 bis 15 Jahren noch in der B-WM grundelte. Dort steht in jedem Dorf eine Eishalle. In der Schweiz hat Eishockey eine größere Tradition, interessiert der Sport einfach mehr. In Österreich ist das nur regional der Fall. Ob sich das ändert?