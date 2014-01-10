Das ist das Wahre

Die meisten können sich ja schon kaum mehr dran erinnern, dass sie vor ein paar Tagen noch ein oder höchstens zwei Vanillekipferl gegessen haben. Die Hüfte aber, die kann sich noch genau erinnern. Und auch Redakteure von Lifestylemagazinen merken sich das für den Rest der Welt. So ist nun also wieder die Diätsaison angebrochen. Wer Glück hat, ist eine Frau. Denn immer mehr einschlägige Zeitschriften legen heuer ihren Leserinnen nahe, "zu ihren Kurven zu stehen". Pech hat man, wenn man ein Mann ist. Denn auf diesem Magazinmarkt hat sich das Laisser-faire im Bereich Bauchspeck noch nicht durchgesetzt. Da muss man noch "in zwei Wochen zum Traumbody" hetzen. Ein Fitnessunternehmen rechnet mit diesen Kunden und hat zeitgerecht eine Werbekampagne gestartet. "Mach dich wahr", fordert ein Slogan auf - stählerne Körper in blitzender Crosstrainer-Umgebung verdeutlichen, dass man vor allem seinen Trizeps wahr machen soll.



Zumutung, mag da mancher schreien. Sind denn nur Sixpacks "das Wahre"? Aber gemach: Das mutet doch schlechterdings philosophisch an. Hat nicht schon Franz Kafka gesagt: "Der Ergometer ist immer nur eine Expedition zur Wahrheit"? Und Lao-Tse "Die Wahrheit kommt mit wenigen Kohlehydraten aus?" Nein, haben sie nicht. Marie von Ebner-Eschenbach hat allerdings tatsächlich gesagt: "Wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt." Also warum nicht gleich in der Pilatesstunde. Aber vielleicht haben sich die Fitkreativen auch von Christian Morgensterns Hiking-Motto inspirieren lassen: "Die zur Wahrheit wandern, wandern allein."