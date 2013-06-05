Das Jahrzehnt der Victoria Beckham

Auf Jon Bon Jovi hören die Mächtigsten dieser Welt. Zum Beispiel Barack Obama. Der US-Präsident hat den Popsänger vor ein paar Jahren als Berater berufen. Mit 24 anderen sollte Bon Jovi herausfinden, wie man die Zivilgesellschaft mobilisieren kann. So etwas würde sich Obama jetzt vielleicht noch einmal überlegen. Denn Jon Bon Jovi hätte eigentlich gern einen anderen Präsidenten. Um genau zu sein: eine Präsidentin. Er hofft auf Hillary Clinton, denn "sie ist einfach fantastisch. Als Außenministerin wurde sie auf der ganzen Welt geliebt". Grundsätzlich wünscht sich der Musiker, dass die Welt von Frauen regiert wird: "Ich sage das schon mein Leben lang. Ich weiß, dass sie einfach klüger sind als Männer". Die Deutschen, so sagte er der "Bunte", seien da mit Angela Merkel schon viel weiter als die Amerikaner.



Eines haben freilich weder Hillary Clinton noch Angela Merkel geschafft: Zur "Frau des Jahrzehnts" gewählt zu werden. Diese Ehre wurde nun Victoria Beckham zuteil. Das Modemagazin "Glamour" vergab diesen Preis mit einigermaßen kuriosem Timing im Jahre 2013. Man meint wohl, da kommt in den nächsten sieben Jahren nichts besseres nach. Als Victoria Beckham. Das ist eine ehemalige Sängerin einer Girlband, danach hauptberuflich Fußballspielerfrau (von David Beckham) und mittlerweile Modedesignerin. Vor allem ist sie bekannt dafür, auf Fotos nicht zu lachen, weil ihr das nicht steht. Sie hat im Rahmen der Preisverleihung auch wertvolle Worte gespendet: "Kleidet euch so, dass ihr euch wohl fühlt!"



So etwas kann man von Clinton und Merkel eben nicht haben.