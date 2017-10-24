Das kann man sich aufzeichnen

Mitunter stehen sie auf Flohmärkten herum. Handbeschriftet mit: "Krieg d. Sterne 1-3", "Police Academy 1-6", "Columbo m. O. Werner". Und man denkt sich bei ihrem Anblick nicht selten: Wer zur Hölle soll diese alten Videokassetten kaufen?



Das ist wohl ein Denkfehler, wie sich nun herausstellt. Viele wissen gar nicht, dass sie einen veritablen Schatz zuhause haben. Denn obwohl bereits vor zwei Jahren die Produktion von VHS-Kassetten endgültig eingestellt worden ist, kann man sie beim Versandgiganten Amazon nach wie vor erwerben. Der "Standard" hat herausgefunden, dass eine Kassette der Firma TDK dort um 17,90 Euro erhältlich ist. Früher gab es eine Videokassette noch um unter zwei Euro. Kein Mensch hätte damals 250 Schilling für eine VHS-Kassette gezahlt!



Noch dazu für eine leere. Wie viel müssen da erst bespielte Kassetten wert sein! In der Bibliothek des Instituts für Theaterwissenschaft gab es etwa vor einigen Jahren ein hübsches Portfolio an Kassetten, auf denen Klassiker der Filmgeschichte aus dem ganz normalen FS1 und FS2 aufgenommen worden waren. Sollte es die noch geben, wäre es vielleicht an der Zeit, über einen Tresorraum oder zumindest verstärkte Security nachzudenken.



Über den nächsten Flohmarkt kann man dann auch mit ganz anderen Augen gehen. Wenn einem dann nicht gefällt, dass auf dem ergatterten Schnäppchen "Ein Schloss am Wörthersee" aufgezeichnet ist, kann man es ja überspielen. Also, natürlich nur wenn man ein geeignetes Gerät hat. Solche werden nämlich auch schon seit 2016 nicht mehr gebaut.