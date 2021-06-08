Das karge Mittelmeer der Zukunft

Man könnte auch sagen, das Mittelmeer ist dabei, zu ersticken.



Unter den sechs Klimafolgen, die ein neuer Bericht der Umweltschutzorganisation WWF im Detail untersucht, ist auch das Verschwinden von Posidonia oceanica, ein Seegras, das es nur im Mittelmeer gibt. Posidonia wächst in bis zu vierzig Metern Tiefe, dort, wo der Boden sandig ist und noch genug Sonnenlicht die schmalen grünen Streifen erreicht. Seine ausgedehnten Wiesen sind die Heimat von schätzungsweise zwanzig Prozent aller Mittelmeer-Arten. Unzählige Fische schlüpfen dort und kehren ausgewachsen zurück, um zu laichen. Wenn die abgestorbenen Pflanzenteile von Posidonia den Strand erreichen, weiß man, dass der Herbst da ist. Die Pflanzenreste schützen die Küsten der Mittelmeerländer vor Erosion. Posidonia ist ein bedeutender Sauerstoff-Lieferant und seine manchmal vier Meter dicken Matten aus Wurzeln, Pflanzenresten und sonstigem organischem Material haben elf bis 42 Prozent des CO 2 aufgenommen, das die Mittelmeerländer seit dem 18. Jahrhundert emittiert haben.



Posidonia kommt mit einem warmen Meer nicht zurecht: Aus dem Südosten des Mittelmeerbeckens ist es wegen der höheren Temperaturen bereits verschwunden und im Westen ist es dabei zu verschwinden. "Die (stattdessen) entstehenden Ökosysteme sind tendenziell weniger komplex, haben eine geringere Biodiversität, speichern weniger Kohlenstoff usw. Invasive pflanzenfressende Fischarten, die dem warmen Wasser folgen, erhöhen den Druck und hinterlassen einst gesunde Seegras-Wiesen brach zurück", heißt es in dem Report.

Steigender Meeresspiegel