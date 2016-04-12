Das Kunst-Karussell dreht sich weiter

In der Welt der Kunst ist einiges in Bewegung. Bilder wechseln freiwillig und unfreiwillig die Besitzer, verschwinden, werden beschlagnahmt oder sind vielleicht echt. Die schlechten Nachrichten: In Missouri wurden sieben Andy-Warhol-Gemälde aus einem Museum gestohlen. Und im Rahmen der Ermittlungen zu den "Panama Papers" hat die Staatsanwaltschaft Genf einen Modigliani beschlagnahmt. Hintergrund ist ein Rechtsstreit, es soll sich um NS-Raubkunst handeln.



Es gibt auch Gründe zur Freude. In einem Verschlag auf einem französischen Dachboden ist ein Gemälde entdeckt worden, das von Caravaggio stammen soll. Das auf 1600/1610 datierte Ölgemälde zeigt die biblische Judith, die den Feldherren Holofernes enthauptet. Das Land verlassen darf dieses Werk auch nicht; zu großer künstlerischer Wert.



Ein neues Zuhause gefunden hat hingegen Kunst in Graz und Nürnberg. Acht Jahre nach dem Tod des Unternehmers Karl Diehl hat die Familie dessen Kunst-Sammlung der Stadt Nürnberg geschenkt: 143 sehr gut erhaltene Originale Albrecht Dürers. Das millionenschwere Geschenk soll im Albrecht-Dürer-Haus zu sehen sein. Mit einer Schenkung sieht sich auch das Grazer Joanneum konfrontiert: Der Kunst-Sammler Helmut Suschnigg übergibt der Neuen Galerie 470 Werke mit Schwerpunkt Pop-Art von Andy Warhol bis Yves Klein.



Es gibt viele Möglichkeiten, mit der eigenen privaten Kunstsammlung umzugehen. Vielleicht findet das Kunst-Karussell ja auch wieder zur Ruhe. Und die Bilder können wieder ihrer Hauptaufgabe nachkommen: an der Wand hängen und betrachtet werden.