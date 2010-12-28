Das Land der vielen Töpfe

Der Handballverband hat losgelegt, aber das war nur ein Vorgeschmack. Wenn die Reform der Sportförderungen ins Finale geht (Plan: Sommer 2011), wird ein Gerangel losgehen, das womöglich unfein wird. Alle wollen mehr haben, und so will es auch Sportminister Darabos, aber das wird wohl nicht möglich sein. Hinter zwei großen Fördernehmern, den Dachverbänden, stehen die Koalitionsparteien, die Präsidenten von Askö und Union sitzen sogar im Parlament. Die Vertreter der Fachverbände sitzen dort nicht, ein ungleiches Match also. Ein weiteres Duell dürfte Individual- gegen Mannschaftssport heißen, derzeit sind die Individualsportarten im Vorteil - auch weil die Aktiven aus mehr Töpfen gefördert werden. Und Töpfe gibt es in Österreich viele. Zu viele.