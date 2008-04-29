Das Land mit dem schönsten Grusel

Die ganz besonders Skrupellosen klotzen dann auch gleich die Vornamen und am besten auch noch die Fotos der armen Kinder dazu, damit das Puzzle endlich gelöst ist. Die Polizei wiederum hält das Bild des verdächtigen Vaters in die Kamera - angeblich zu Ermittlungszwecken - obwohl man noch kurz vorher den Fall als geklärt abgehakt hat. Und die halbe Welt live dabei. Für ein bisschen billigen Grusel wird hier über das Schicksal ohnehin schon traumatisierter Menschen drübergefahren. Die Medien ziehen am nächsten Tag weiter. Die Wunden bleiben.