Das lange Warten auf Dr. Ross

So oder zumindest so ähnlich erging es Mittwochnacht ProSieben-Zuseher, die in der letzten Staffel von "Emergency Room" auf das Comeback von Dr. Ross alias George Clooney warteten. Bereits von 1994 bis 1999 war der Strahlemann als filmischer Kinderarzt in der Chicagoer Klinik tätig. Nun, nach 14 Staffeln und 15 Drehjahren, möchte NBC eines der erfolgreichsten TV-Formate, das allerdings zuletzt an Quotenschwäche litt, aufmotzen und zaubert dafür noch einmal die Stars von einst herbei. Aber George lässt auf sich warten und trinkt dabei vielleicht noch eine Tasse italienischen Kaffee. What else?