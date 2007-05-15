Das Leben mit dem Klimawandel

Mehr Stürme, mehr Lawinenabgänge, mehr Überschwemmungen. Der Neusiedler See könnte wieder einmal austrocknen, dann aber für immer. Berge bröckeln ab, weil die Permafrostböden aufbrechen, Wälder werden aufgrund der Brandgefahr zu Sperrgebieten und manche Wintersportgebiete können ganzjährig Grasschipisten anbieten. Wir haben zu lange auf Kredit gelebt und können ihn nicht mehr abzahlen. Da tröstet auch die Aussage eines Klimatologen nicht, der sinngemäß sagte: "Es kann auch anders kommen."