Das Leben mit dem Klimawandel

Der Klimawandel erfordert nicht nur weltweite Gegenmaßnahmen, sondern auch nationale Anpassungsstrategien. Das war die Kernaussage der "Dimensionen" Montag Abend auf Ö 1. Anders gesagt: Es muss zwar einiges dagegen getan werden, dass es auf der Erde immer wärmer wird - aber ein Teil dieser Entwicklung ist bereits unumkehrbar, und wir müssen lernen, damit zu Rande zu kommen.
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Mehr Stürme, mehr Lawinenabgänge, mehr Überschwemmungen. Der Neusiedler See könnte wieder einmal austrocknen, dann aber für immer. Berge bröckeln ab, weil die Permafrostböden aufbrechen, Wälder werden aufgrund der Brandgefahr zu Sperrgebieten und manche Wintersportgebiete können ganzjährig Grasschipisten anbieten. Wir haben zu lange auf Kredit gelebt und können ihn nicht mehr abzahlen. Da tröstet auch die Aussage eines Klimatologen nicht, der sinngemäß sagte: "Es kann auch anders kommen."