Das Leben nach K.-H. Grasser

Nachdem Wolfgang Schüssel mit Willi Molterer die Regierungsverhandlungen gewonnen hat, schaut es auch mit diesem Vize für die ÖVP nicht so schlecht aus. Vorausgesetzt, es gelingt nach dem guten Start mit dem Doppelbudget den Eindruck verlässlicher Sachkompetenz zu erhalten. Nicht leicht, aber der nominelle Kanzler wird schon weiter mit seinem Kontrastprogramm helfen: dem Zick-Zack-Kurs, der Alfred Gusenbauer offensichtlich notwendig zu sein scheint, um ja kein Fettnäpfchen auszulassen.