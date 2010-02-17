Das logische Feindbild

Maria Fekter ist ein hervorragendes Feindbild. Sie hat nicht die besten Beliebtheitswerte, kann böse schauen, ist Politikerin, hat einen lustigen Spitznamen und - für manche Fußballfans sicher kein Nachteil - sie ist eine Frau. So wird die Innenministerin derzeit quer durch die Fankurven des Landes durch den Kakao gezogen.