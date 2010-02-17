Das logische Feindbild

Maria Fekter ist ein hervorragendes Feindbild. Sie hat nicht die besten Beliebtheitswerte, kann böse schauen, ist Politikerin, hat einen lustigen Spitznamen und - für manche Fußballfans sicher kein Nachteil - sie ist eine Frau. So wird die Innenministerin derzeit quer durch die Fankurven des Landes durch den Kakao gezogen.
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In der Tat war die Novellierung des Pyrotechnikverbotsgesetzes eine schlampige Angelegenheit, ließen das Innenministerium und Fekter jegliches Verständnis für Fankultur vermissen. Doch dass die Regierung aktiv wurde, war auch ein Anliegen der Bundesliga, also der Vereine, die die Fans unterstützen. Das sollten die wütenden Fans bei allem berechtigten Protest ebenfalls
bedenken.