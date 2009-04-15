Das lustige Argument

Der Diffusor-Streit in der Formel 1 ist generell verzichtbar gewesen, andererseits hätte sich Ferrari ansonsten mit seiner Argumentation nicht weltweit blamieren können. Der Rennstall wollte tatsächlich ein Verbot dieser Baukonstruktion erwirken, weil man diese sonst auch einbauen müsse, was sehr viel Geld kosten würde. Äh .. . geht´s in der Formel 1 nicht darum, die Konkurrenz technisch irgendwie austricksen? Geht´s nicht generell im Sport darum, sich bessere Voraussetzungen als die Gegnerschaft zu verschaffen? Darum wird ja trainiert, darum wird ins Material investiert, darum kaufen Fußballklubs teure Stars. Vielleicht hätten die Bayern bei der Uefa ansuchen sollen, Barcelonas Lionel Messi zu sperren, weil er zu gut für die Bayern ist. Manchmal ist die Formel 1 wirklich lustig.