Das Missing Link

Es ist ja eine prinzipiell gute Eigenschaft, wenn Fußballpräsidenten nicht in Aufstellungen hineinreden und eigenmächtig sportliche Entscheidungen treffen, die ohne das nötige Fachwissen getroffen werden. Es ist aber eine ebenso prinzipielle Fehlkonstruktion, wenn für die mittel- bis langfristigen Entscheidungen im sportlichen Bereich der Trainer das alleinige Sagen hat. Denn dieser ist naturgemäß nur an kurzfristigen Erfolgen interessiert, um seinen Arbeitsplatz abzusichern. Und wenn dann Reichel diese Entscheidungen treffen muss, obwohl er, wie er selbst sagt, "vom Sportlichen meilenweit entfernt" ist, kann auch nichts Sinnvolles herauskommen. So lange sich der Lask nicht strukturell verändert, ist mit einer Besserung nicht zu rechnen.