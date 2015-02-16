Das Modul zieht um

Wien. An einem neuen Bildungscampus wird die Ausbildung von der Oberstufe bis zum Doktorat an einem Standort vereint: Die Tourismusschulen Modul der Wirtschaftskammer Wien (WKW) werden mit der Modul University zusammengelegt.



Bis zum Schuljahr 2018/19 soll die Privatschule von der Peter-Jordan-Straße in die Muthgasse im 19. Bezirk übersiedeln und dort mit der derzeit am Kahlenberg angesiedelten Modul University an einem Campus zusammengeführt werden. Das Projekt wurde am Montag im erweiterten Präsidium der WKW fraktionsübergreifend beschlossen, erklärte Präsident Walter Ruck. "Wien ist eine Tourismusstadt", betonte er, "und das Modul zählt seit über 100 Jahren zu einer der weltweit besten Tourismusschulen."



Das Gebäude in der Peter-Jordan-Straße im 19. Bezirk, in dem die Schule bisher untergebracht war, wurde vor rund 40 Jahren errichtet und sei "baulich in einem Zustand, der nicht mehr zeitgemäß ist", sagte Ruck. Der Standort in der Muthgasse zeichne sich durch sein Platzangebot - er biete 45.000 Quadratmeter Nutzfläche - und durch die Infrastruktur aus. Dort soll nun "eines der modernsten Aus- und Weiterbildungszentren" errichtet werden. Die Übersiedlung soll in den Sommerferien 2018 erfolgen.



Durch die Errichtung des Campus in der Muthgasse werde ein "international einzigartiges" durchgängiges und durchlässiges Ausbildungs- und Kompetenzzentrum - beginnend mit der 9. Schulstufe bis zum Doktorat - geschaffen. Anton Ofner, Kurator des Wifi Wien und Bildungsbeauftragter der WKW, schwärmte von einem Projekt, das "von enormer Tragweite und Bedeutung für die Tourismusausbildung ist".

Neue Lehrmethoden an einem Ort gebündelt

"Wir haben hier die Möglichkeit, dieses Projekt baulich so aufzustellen, dass wir neueste didaktische Erkenntnisse umsetzen können", sagte Ofner. So soll verstärkt via E-Learning unterrichtet und es sollen vermehrt fächerübergreifende Projekte umgesetzt werden. Der Unterricht wird durch ein Kurssystem ergänzt und der praxisorientierte Unterricht im Echtbetrieb durchgeführt. Auch ein Research-Zentrum soll am neuen Standort angesiedelt werden.



Die Vorteile würden zudem in organisatorischer Hinsicht liegen: Geplant ist ein Begegnungsbereich mit gemeinsamer Mensa, Vortragsräumen und Lehrküchen. Die Bibliothek und die Sportanlagen werden ebenso von Schülern und Studenten gemeinsam genutzt. Auch zwischen den Lehrkörpern soll das Zusammenrücken einen Wissensaustausch ermöglichen. Durch die architektonischen Gegebenheiten wird es dann auch möglich sein, fächerübergreifende sowie schulstufenübergreifende Projekte durchzuführen. "Wir werden ein ganz wichtiges Leuchtturmprojekt von europäischen Dimensionen realisieren", sagte Ofner.



Mit dem am Montag erfolgten Beschluss beginnen nun in Kooperation mit dem Grundstückseigentümer die konkreten Projektplanungen.

Baugenehmigung liegt vor, Kosten noch unklar

Die Kosten für den Neubau könne man daher noch nicht abschätzen. Da es an dem Standort bereits eine aufrechte Baugenehmigung gibt, glaubt die Wirtschaftskammer an eine rasche Umsetzung.



Der neue Standort gehört derzeit mehreren Eigentümern, darunter dem Unternehmen Strauss & Partner und der BAI Bauträger Austria Immobilien GmbH. Die Frage, ob und zu welchem Zeitpunkt er von der Wirtschaftskammer angekauft werden soll, sei Sache der laufenden Verhandlungen, sagte Ruck.



Der Standort am Kahlenberg ist angemietet mit einer Kündigungsfrist von einem Jahr und das Gebäude in der Peter-Jordan-Straße gehört der Wiener Wirtschaftskammer. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) zeigte sich am Montag am Standort "sehr interessiert". In den kommenden Jahren bis zur Eröffnung des neuen Campus ist dort noch das Modul untergebracht. Während der gesamten Planungs- und Errichtungsphase werde der Betrieb im Modul und in der Modul University ungestört weiterlaufen, versicherte Ruck.



Das Modul feierte im Jahr 2008 sein 100-jähriges Bestehen. 1908 wurde der Vorläufer der heutigen Tourismusschulen als "Fachschule für das Gastwirts-, Hotel- und Kaffeesiedergewerbe" in Wien eröffnet. Jährlich werden am Modul mehr als 600 Personen für eine Karriere im Tourismus ausgebildet, rund 150 Absolventen schließen dort jährlich ihre Ausbildung ab.



Angeboten werden dort die auf fünf Jahre ausgelegte Höhere Lehranstalt für Tourismus, ein viersemestriges Kolleg für Tourismus und der "International Course in Hotelmanagement". Zusätzlich zur schulischen Ausbildung gibt es seit dem Jahr 2007 von der Wirtschaftskammer mit der Modul University auch eine tertiäre Ausbildung im touristischen Bereich.