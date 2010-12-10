Das Monstrum Fußball

Bei den zu erwartenden Bedingungen macht es weder Spaß zu spielen, noch zuzuschauen, und nach einer langen Saison ist es auch normal, dass die Luft ein wenig draußen ist. Wenn man sich nun vorstellt, dass in wenigen Wochen eine Weltmeisterschaft beginnen könnte, wie das nun sogar Uefa-Chef Michel Platini hinsichtlich der WM in Katar für denkbar hält, fragt man sich, ob Fifa-Präsident Sepp Blatter nicht recht hat: Er sagte kürzlich in der "Weltwoche": "Der Fußball ist ein Monstrum geworden." Wie wahr.







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