Das Netz wird billiger, der Gaspreis steigt

Dass die Gasrechnung deshalb sinken wird, ist allerdings nicht zu erwarten. Denn im Oktober werden die meisten Versorger die Gaspreise zwischen 19,5 und 26,5 Prozent anheben. Ausnahmen sind Wien und die Steiermark, wo demnächst gewählt wird. Doch sowohl bei der Regulierungsbehörde als auch innerhalb der Gasbranche geht man davon aus, dass die beiden Bundesländer zu gegebener Zeit mit den Preisen nachziehen müssen. Denn immerhin sind wegen der Ölpreis-Hausse auch die Gaseinstandspreise seit dem Frühjahr zwischen 30 und 40 Prozent gestiegen.



Wie in Deutschland wird auch in Österreich die Kritik an der Bindung des Gaspreises an den Ölpreis immer lauter. Auch die EU-Kommission spricht von einem Wettbewerbshindernis. Doch die Preise werden vornehmlich von den wenigen Anbietern bestimmt. Und die Russen als Hauptlieferanten wollen an der Öl-Gas-Formel nicht rütteln.



Die einzige Chance, den Monopolisten Paroli zu bieten, sei die Errichtung mehrerer Flüssiggas-Terminals, meint der österreichische Energie-Regulator Walter Boltz.