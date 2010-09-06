Das Neue kommt auf Samtpfoten

Die letzte Premiere seines Vorgängers am ersten Spieltag, der damalige Dirigent und jetzige Musikdirektor Franz Welser-Möst am Pult des "Tannhäuser", die Besetzung großteils ident - die Zeichen stehen wie angekündigt auf Kontinuität. Auch Tag zwei brachte mit der "Bohéme" eine bewährte Produktion aus 1963.



Und sonst? Die Karten sehen anders aus, die Abendspielzettel auch. Der Künstlereingang hat eine neue Beleuchtung, das Haus wirkt frisch geputzt. Und in der Direktors-Loge sitzt ein anderer.



Auch wenn großteils alles so scheint wie eh und je, so setzen die neuen Herren am Ring doch deutliche Zeichen mit diesen ersten beiden Vorstellungen. Mit Matthias Goerne haben sie einen der wichtigsten Liedsänger unserer Zeit für ein Hausdebüt gewinnen können. Das Bühnenbild der "Bohéme" wurde geputzt, es gab nach 25 Jahren wieder Orchesterproben. Wenn diese nur scheinbar kleinen Änderungen auch halten, was sie versprechen, kann die Sensation auch im Detail liegen.



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