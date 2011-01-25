Das neue Quelle-"Gesicht"

"Wiener Zeitung": Im Herbst 2009 ging Quelle, einst Österreichs größtes Versandhaus, in Konkurs. Seit 1. Jänner 2011 ist Quelle als Teil der Otto-Gruppe wieder am Markt präsent. Im Internet werden nun über 300.000 Produkte mit Fokus auf Technik und Wohnen angeboten. Der erste Katalog wurde unters Volk gebracht. Wie ist die Resonanz seitens der Bevölkerung?



**



Reinhard Lengauer:** Wir sind total überwältigt. Die Kunden sind Quelle auch nach der Pleite treu geblieben. Wir liegen in den ersten drei Wochen dieses Jahres je nach Produktgruppe umsatzmäßig um 50 bis 100 Prozent über unseren Erwartungen. Die Homepage verzeichnet täglich an die 50.000 bis 100.000 Besucher. Diese Frequenz würde sich so manches Shoppingcenter wünschen.



Ich habe mich schon von klein auf für Zahlen begeistert und Mathematik mit Schwerpunkt Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung studiert. Der Versandhandel ist ja auch sehr zahlengesteuert, wenn man an die Mengen an Daten denkt, die analysiert und verwaltet werden.



Wie sieht der typische Quelle-Kunde aus?



Unsere Kunden sind 30 bis 55 Jahre alt und sehr service- und beratungsorientiert. Und sie sind sehr treu. Unsere "Privileg" Waschmaschinen gehen wieder weg wie die warmen Semmeln. Das zeigt ein hohes Vertrauen in die Marke.



Früher kamen die Quelle-Packerln aus Linz. Wo befindet sich das Lager jetzt?



In Bergheim bei Salzburg. Es ist 45.000 Quadratmeter groß und war zum Start bis zur Decke angefüllt. Wir haben schnell reagiert und Ware nachgeordert.



Der "alte" Quelle-Katalog ist Geschichte. Dafür bringt die Post Kataloge zu 44 Seiten - mit Ihrem Bild auf Seite 2. Wie fühlen Sie sich als das neue "Gesicht" von Quelle?



Es ist für mich eine große Ehre, diese Marke zu repräsentieren. Ich bekomme laufend Briefe von Kunden, die sich dafür bedanken, dass es Quelle wieder gibt und die mich freundlich auffordern, die Quelle wieder zu dem zu machen, was sie war: "ihre" Quelle.



Die Quelle Neu soll in drei Jahren wieder Gewinne schreiben. Was sind Ihre persönlichen Ziele?



Das Markenversprechen von Quelle mit Leben zu füllen und damit sicherzustellen, dass die 2000 Arbeitsplätze, die in Österreich entstehen, auch dauerhaft erhalten bleiben.