Das Patt im deutschen Bundesrat

Dazu bräuchte die Opposition 46 der insgesamt 69 Stimmen. Nun hat sie 43 - genug für Einsprüche und Verzögerungen.



Nach der Bildung einer großen Koalition in Schleswig-Holstein verteilen sich die Stimmen im Bundesrat wie folgt:



Das bürgerliche Lager - fünf Länder mit Alleinregierungen der Union und drei CDU/FDP-Koalitionen - besitzt eine satte Mehrheit von 37 der 69 Stimmen. Rot-Grün kam bisher auf sechs Stimmen aus Nordrhein-Westfalen. Die restlichen 26 Stimmen entfallen auf einen so genannten neutralen oder offenen Block von insgesamt sieben Ländern mit vier großen Koalitionen, zwei SPD/PDS-Regierungen und einem SPD/FDP-Bündnis.



Zum "bürgerlichen Block" zählen:



- Bayern (CSU-regiert, 6 Stimmen)



- Hessen (CDU, 5)



- Thüringen (CDU, 4)



- Saarland (CDU, 3)



- Hamburg (CDU, 3)



- sowie die CDU/FDP-Länder Baden-Württemberg (6), Sachsen-Anhalt (4), Niedersachsen (6) und Nordrhein-Westfalen (6).



Der "offene Block" besteht aus:



- Brandenburg (SPD/CDU, 4)



- Bremen (SPD/CDU, 3)



- Sachsen (CDU/SPD, 4)



- Schleswig-Holstein (CDU/SPD, 4)



- Rheinland-Pfalz (SPD/FDP, 4)



- Mecklenburg-Vorpommern (SPD/PDS, 3)



- Berlin (SPD/PDS, 4).



Mit ihrer Bundesratsmehrheit kann die Opposition den Vermittlungsausschuss anrufen, Einsprüche gegen Gesetze der rot-grünen Bundestagsmehrheit einlegen und zustimmungspflichtige Gesetze scheitern lassen.