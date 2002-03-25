Das Phänomen Maischberger

Sandra Maischberger ist eine deutsche Journalistin, die auf dem Privatsender n-tv am späteren Abend regelmäßig eine Talkshow veranstaltet. Die Sendung heißt "Maischberger" wie die Moderatorin, und der Ausdruck "Talkshow" ist vielleicht nicht ganz korrekt: Im Unterschied zu den meisten so genannten "Talkmastern" plaudert diese Moderatorin nicht ziellos herum, sondern stellt kritische Fragen. Auch lässt sie nicht unbedingt zu, dass sich jemand mit flauen Antworten herausredet. In diesem Fall fragt sie nach, konfrontiert ihre Gesprächspartner mit Gegenstandpunkten und bringt sie dadurch gelegentlich sogar in Verlegenheit. Andererseits gehört sie auch zu den nicht allzu häufig vorkommenden Interviewern, die zuhören, was man ihnen antwortet, und die ihre nächste Frage an das vorher Gesagte anschließen. So entsteht dann tatsächlich ein Gespräch, und nicht bloß die langweilige Abfragerei, die man im Fernsehen häufig zu sehen bekommt.



Also: Maischberger ist eine Journalistin, die "einen guten Job macht", wie man so sagt. Das ist ein Grund, ihre Talkshow immer wieder anzuschauen. Doch gibt es dafür noch einen zweiten Grund: Sandra Maischberger ist nicht nur eine intelligente, sondern auch eine sehr attraktive Frau. Wer nun glaubt, dass das "nicht zur Sache" gehört, hat wenig verstanden von den visuellen Medien. Ohne die Attraktivität der Akteure wäre die Sache, die man Fernsehen nennt, nur halb so schön. Und deshalb zeigt die Kamera auch die schöne Frau Maischberger immer im besten Licht. Mit Erfolg, wie ihre Fans dankbar bestätigen werden.