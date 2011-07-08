Das Problem heißt Fußball

Jaja, das Doping zerstört den Radsport. Und dann kommt einmal im Jahr die Tour de France, an der Strecke stehen viele Hunderttausende Zuschauer, die Medien berichten ausführlich, TV-Stationen senden live, und der Abgesang hat Pause. Mag sein, dass sich ein vom Doping befreiter Radsport besser verkaufen würde, dass einige Interessierte (nicht zu verwechseln mit Ex-Jan-Ullrich-Fans) nicht mehr einschalten. Doch das Hauptproblem des Radsports ist das, das andere Sportarten auch haben: der alles verschlingende Fußball. Er degradiert sämtliche andere Sportarten, Tennis, Leichtathletik, Golf, Motorsport, zu Nischen- und/oder regionalen Ereignissen. Ein Glück für den Radsport, dass er die Tour de France hat. Die Leichtathletik hat nichts Vergleichbares, ebenso der Rallye-Sport. Und der hat nun wirklich kein Dopingproblem.