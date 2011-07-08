Das Problem heißt Fußball

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Jaja, das Doping zerstört den Radsport. Und dann kommt einmal im Jahr die Tour de France, an der Strecke stehen viele Hunderttausende Zuschauer, die Medien berichten ausführlich, TV-Stationen senden live, und der Abgesang hat Pause. Mag sein, dass sich ein vom Doping befreiter Radsport besser verkaufen würde, dass einige Interessierte (nicht zu verwechseln mit Ex-Jan-Ullrich-Fans) nicht mehr einschalten. Doch das Hauptproblem des Radsports ist das, das andere Sportarten auch haben: der alles verschlingende Fußball. Er degradiert sämtliche andere Sportarten, Tennis, Leichtathletik, Golf, Motorsport, zu Nischen- und/oder regionalen Ereignissen. Ein Glück für den Radsport, dass er die Tour de France hat. Die Leichtathletik hat nichts Vergleichbares, ebenso der Rallye-Sport. Und der hat nun wirklich kein Dopingproblem.