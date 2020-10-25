Das Quiz zur US-Wahl

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von Michael Ortner
Donald Trump oder Joe Biden: Wer wird er nächste US-Präsident? Die Welt blickt gespannt auf die USA, wenn am 3. November gewählt wird. Bei uns können Sie ihr Wissen zu den USA unter Beweis stellen!
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Wer wird der nächste US-Präsident? Die Wahl in den Vereinigten Staaten wird DAS Medienereignis, auf das die Welt mit Spannung blickt. Die "Wiener Zeitung" berichtet umfassend über die US-Wahl. In unserem Quiz können Sie ihr Wissen zu den USA testen. Viel Spaß!