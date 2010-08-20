Das Recht aufs Robbenschlachten

Der Premier erklärte, das Europäische Parlament habe sich mit radikalen Tierrechtlern verbündet und weigere sich, auf Argumente einzugehen. Er werde sich an die WTO wenden und um einen Schiedsspruch zur Beilegung des Streits - ein dispute settlement - ersuchen.



Die Auseinandersetzung kommt beiden Seiten nicht besonders gelegen. Das geplante Freihandelsabkommen Kanadas mit der EU soll nächstes Jahr in Kraft treten. Für Kanada würde dies ein Handelsvolumen von 8 Milliarden Euro bedeuten.



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