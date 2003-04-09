Das richtige Wort am passenden Ort

Gestern wurden die Sieger des von der PR-Agentur Trimedia ins Leben gerufenen Wettbewerbs "wortwelt" gekürt. Ausgezeichnet wurde dabei besonders gelungene Alltagskorrespondenz von Unternehmen. Der Schwerpunkt lag auf Briefen aus Personalabteilungen. Die Haupt-Gewinner sind die Wüstenrot Bausparkasse AG, die ICI Österreich GmbH und das Hotel Corvinus. Unterstützt wurde der Wettbewerb von der Industriellenvereinigung und von der Fachzeitung "Horizont".