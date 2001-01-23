Das Röckchen wurde gelüftet

Es war einer jener Augenblicke, die man/frau wohl nicht so schnell vergisst. Eine der ungelösten Fragen der Menschheitsgeschichte wurde im ORF - und noch dazu im Rahmen einer Sportübertragung - gelöst. Rebusse wie "Wer war zuerst: Ei oder Henne?" oder "Was trägt ein Schotte unter seinem Rock?" quälen ja immer wieder den menschlichen Geist. Dass dann die Erleuchtung vor dem zweiten Slalom-Durchgang der Herren erfolgte, überraschte doch. Denn wenn so etwas Gewichtiges geschieht, sollte der Rahmen dazu passen. Und der wäre wohl die Streif-Abfahrt gewesen, und nicht der Torlauf. Dies jedenfalls aus österreichischer Sicht, Italiener sehen es seit Tomba-Zeiten umgekehrt. Doch die Abfahrt wird nicht gerade von Schotten überschwemmt, während im Slalom immerhin ein Schotte genauso meisterlich durch die Stangen flitzt, wie er übrigens die österreichische Mundart spricht. Und so stand ein schottischer Fan am Sonntag brav am Pistenrand und freute sich kräftig auf das Antreten seines Helden. So kräftig, dass er seinen hübschen Schottenrock hob und eines der großen Geheimnisse der Menschheit preisgab.



Doch wer erwartet hätte, dass der ORF von dieser Sensation in der "ZiB" sogleich berichtet hätte, wurde enttäuscht. Auch im "Teletext" wurde dieses Ereignis der besonderen Art verschwiegen. Unbegreiflich, aber wahr. Der ORF entschied sich für dezentes Verschweigen. Die Quote ist auch in der TXO-Ära doch nicht alles.