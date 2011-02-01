Das Schicksal jeder Serie

Und wie das so ist bei TV-Serien, kann die vom Zuseher ersehnte Liebesreunion ja immer erst ganz am Schluss erfolgen. In der Zwischenzeit musste daher im Elisabeth-Spital eine Viren-Epidemie verhindert, eine medizinische Versuchsreihe an Kindern unterbunden und ein fälschlicherweise für hirntot gehaltener Patient vor einer bevorstehenden Herztransplantation gerettet werden - inklusive verrückter, mit einem Ast vor dem Krankenhausbett wedelnder Schamanin. Auch Leichen wurden schon in Kofferräumen versteckt und anschließend in der Pathologie unauffällig entsorgt. Was bleibt nun noch übrig aus dem klassischen Ideen-Pot für Serien? Ein ausgewachsener Gedächtnisverlust? Alexis von Buren hatte in der zweiten Staffel mit einer kleinen Amnesie zu kämpfen. Immerhin die Hauptdarsteller blieben bisher verschont.



Es ist wohl das Schicksal einer jeden Serie, mit der Zeit immer schräger und dümmer zu werden - glaubwürdige Handlungsstränge sind schließlich schnell verbraucht. Die Produzenten setzen wohl darauf, den Zuseher bis dahin schon in ihren Bann gezogen zu haben. Und oft funktioniert das ja auch.