Das Sonderwerbungskosten-Pauschale

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Berufsgruppen / Prozent v. d. Berechnungsgrundlagen / Jährlicher Höchstbetrag S (2001) Euro (2002)
1. Artisten: / 5% / 36.000 / 2.628
2. Bühnenangehörige: / 5% / 36.000 / 2.628
3. Fernsehschaffende: / 7,5% / 54.000 / 3.942
4. Journalisten: / 7,5% / 54.000 / 3.942
5. Musiker: / 5% / 36.000 / 2.628
6. Forstarbeiter ohne Motorsäge, Förster im Revierdienst und Berufsjäger im Revierdienst: / 5% / 24.000 / 1.752
Forstarbeiter mit Motorsäge: / 10% / 36.000 / 2.628
7. Hausbesorger: / 15% / 48.000 / 3.504
8. Heimarbeiter: / 10% / 36.000 / 2.628
9. Vertreter: / 5% / 30.000 / 2.190
10. Gemeindemandatare: / 15% / mind. 6.000 / 438
max. 36.000 / 2.628