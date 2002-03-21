Das Sonderwerbungskosten-Pauschale

Berufsgruppen / Prozent v. d. Berechnungsgrundlagen / Jährlicher Höchstbetrag S (2001) Euro (2002)



1. Artisten: / 5% / 36.000 / 2.628



2. Bühnenangehörige: / 5% / 36.000 / 2.628



3. Fernsehschaffende: / 7,5% / 54.000 / 3.942



4. Journalisten: / 7,5% / 54.000 / 3.942



5. Musiker: / 5% / 36.000 / 2.628



6. Forstarbeiter ohne Motorsäge, Förster im Revierdienst und Berufsjäger im Revierdienst: / 5% / 24.000 / 1.752



Forstarbeiter mit Motorsäge: / 10% / 36.000 / 2.628



7. Hausbesorger: / 15% / 48.000 / 3.504



8. Heimarbeiter: / 10% / 36.000 / 2.628



9. Vertreter: / 5% / 30.000 / 2.190



10. Gemeindemandatare: / 15% / mind. 6.000 / 438



max. 36.000 / 2.628