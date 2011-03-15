Das soziale Gewissen

Für die Austria wäre es wohl ein Leichtes gewesen, einen dieser Klubs zu einem Jubiläumsspiel zu verpflichten. Doch statt eine Antrittsgage zu bezahlen, wird der Verein eine, wie es heißt, "namhafte Summe wohltätigen Zwecken zukommen lassen" und nimmt dafür einen weniger attraktiven Gegner in Kauf.



Das rechtfertigt auch die geschmalzenen Eintrittspreise (ab 30 Euro) und reiht sich in einen auch international relativ jungen Trend ein, dass Fußballklubs ihr soziales Gewissen entdecken. Es ist jedenfalls ein interessanter, in Österreich neuer Ansatz. Ob ein glaubwürdiges soziales Gewissen in diesem Geschäft überhaupt möglich ist, steht auf einem anderen Blatt.