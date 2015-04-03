Das Sterben der alten Bäume

In der süditalienischen Region Apulien sterben die Olivenbäume. Schuld daran ist die Feuerbakterie, die sich sukzessive in ganz Italien ausbreitet. Um seine Landwirtschaft zu schützen, hat Frankreich nun den Import landwirtschaftlicher Produkte aus der Region gestoppt. Über weitere Vorsichtsmaßnahmen denkt Frankreichs Landwirtschaftsminister Stephane Le Foll noch nach.



In Apulien hat die von Feuerbakterien (Xylella fastidiosa) ausgelöste Piercesche Krankheit in den vergangenen Jahren weite Teile der Anbauflächen erfasst. Die Folgen sind katastrophal. aus: Die befallenen Pflanzen können kein Wasser mehr aufnehmen und trocknen aus. Eine Million Bäume, viele davon mehrere hundert Jahre alt, musste bereits gefällt werden, da es kein Mittel gegen die von Zikaden übertragene Krankheit gibt.



Während in der süditalienischen Adria-Region tausende Olivenbauern vom Ruin bedroht sind, fürchten die französischen Behörden ein Übergreifen der Krankheit auf andere Pflanzensorten wie Wein und Obstbäume.