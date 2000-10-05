Das System der Erbschafts- und Schenkungssteuer

Der Tarif



Die Steuer beträgt bei ............................... in der Steuerklasse



Erwerben bis einschl. .......... I ........... II .......... III ......... IV .......... V



Schilling ............................................. in % vom Wert des Erwerbs



100.000 ............................. 2 ........... 4 .......... 6 .......... 8 .......... 14



200.000 ............................. 2,5 ........ 5 .......... 7,5 ...... 10 .......... 16



400.000 ............................. 3 ........... 6 .......... 9 ........ 12 .......... 18



600.000 ............................. 3,5 ........ 7 ........ 10,5 ...... 14 .......... 20



800.000 ............................. 4 ........... 8 ........ 12 ........ 16 .......... 22



1,000.000 ........................... 5 ........ 10 ........ 15 ........ 20 .......... 26



1,500.000 ........................... 6 ........ 12 ........ 18 ........ 24 .......... 30



2,000.000 ........................... 7 ........ 14 ........ 21 ........ 28 .......... 34



3,000.000 ........................... 8 ........ 16 ........ 24 ........ 32 .......... 38



5,000.000 ........................... 9 ........ 18 ........ 27 ........ 36 .......... 42



10,000.000 ........................ 10 ........ 20 ........ 30 ........ 40 .......... 46



15,000.000 ........................ 11 ........ 21 ........ 32 ........ 42 .......... 48



20,000.000 ........................ 12 ........ 22 ........ 34 ........ 44 .......... 51



40,000.000 ........................ 13 ........ 23 ........ 36 ........ 46 .......... 54



60,000.000 ........................ 14 ........ 24 ........ 38 ........ 48 .......... 57



und darüber ....................... 15 ........ 25 ......... 40 ........ 50 .......... 60



Die Steuerklassen und Freibeträge



teuerklassen Freibeträge



I Ehegatten, Kinder ......................................................................... 30.000 S



Bei Schenkungen zwischen



lebenden Ehepartnern gibt's



einen weiteren Freibetrag von ......................................................... 100.000 S



II Enkel ........................................................................................... 30.000 S



III Eltern, Großeltern, Geschwister,



Stiefeltern ......................................................................................... 6.000 S



IV Schwiegerkinder, Schwiegereltern,



Nichten, Neffen ................................................................................. 6.000 S



V alle übrigen Erben oder Erwerber ...................................................... 1.500 S



Zusatz- bzw. Mindeststeuer



Bei der Übertragung von Grundvermögen jeder Art im Rahmen von Erbschaften oder Schenkungen wird zusätzlich zur Erbschafts/Schenkungssteuer eine Zusatzsteuer erhoben; ist die Erbschaft oder Schenkung (z. B. zufolge der Wirkung von Freibeträgen) steuerfrei, wird die Zusatzsteuer zur Mindeststeuer. Die Steuer beträgt vom Einheitswert



a) bei Übertragungen an Ehepartner, Eltern, Kinder,



Enkelkinder, Stief- oder Schwiegerkinder .............................................. 2%



b) bei Übertragungen an andere Personen ............................................. 4%



Zusammenrechnung



Alle Schenkungen innerhalb von 10 Jahren werden jeweils zusammengerechnet und mit dem höheren Steuersatz besteuert.