Das Theater um die Regie der Oper

Sogar in Wien, einer Stadt mit mindestens einem gut gehüteten Opernmuseum, führt das Thema Opernregie zu einer regen Opern-Völkerwanderung ins benachbarte Bratislava. Dort könne man Oper noch so sehen, "wie es der Komponist und der Librettist gemeint haben". Was auch immer das genau sein mag. Denn dass Komponist und Librettist auch das Publikum ihrer Zeit gemeint haben, steht auf einem anderen Blatt.



Es gehe sowieso nur um die Musik, brechen manche jede Diskussion ab. Wenn dem so wäre, könnten wir ja nur noch konzertante Aufführungen ansetzen und die Debatte wäre ein für alle Mal erledigt.



Aufgeschlossene Opernliebhaber sind sich sowieso einig. Es gibt nur zwei Kategorien von Opernregie: gute und schlechte. Bei der guten erfreut man sich an zeitlosen oder neuen Einsichten. Und bei der schlechten hat man immer noch die Musik.