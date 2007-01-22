"Nach einem Resümee der ersten beiden Monate der Zusammenarbeit entzog Renate Wimmer am Freitag Arthur Oberascher das Vertrauen", teilte Wimmer per Presseaussendung am Montag mit. "Das Thema Arcotel ist für mich erledigt", erklärt Oberascher.



Ganz abgehakt ist es noch nicht: Immerhin geht es um einen Fünf-Jahres-Vertrag bei einem der größten privaten Tourismusunternehmen Österreichs. Die Hotelgruppe erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von 30 Mio. Euro und umfasst acht Hotels in Österreich, Kroatien, Tschechien und Deutschland. Einen verbalen Kleinkrieg wolle man bestimmt vermeiden, heißt es aus Branchenkreisen. Ums Geld werde aber wohl gestritten werden. Denn Oberascher hatte seinen Vertrag bei der Österreich Werbung (ÖW) im vergangenen Jahr gekündigt.



Im Sommer 2005 hatte das ÖW-Präsidium unter Leitung des Präsidenten, Wirtschaftsminister Martin Bartenstein, den Kontrakt für weitere fünf Jahre bis Ende 2010 verlängert. Nach dem unerwarteten Tod seines Freundes Raimund Wimmer erklärte Oberascher, zu Arcotel zu wechseln. "Er kennt aus persönlichen Gesprächen die Visionen von Raimund Wimmer und wird seine erfolgreiche Unternehmenspolitik in seinem Sinne fortführen", hatte Renate Wimmer den Wechsel im vergangenen Jahr kommentiert.

Kein neuer Chef

Die "vereinbarten Rahmenbedingungen" habe er nicht vorgefunden, meint nun Oberascher. Laut Renate Wimmer war man unterschiedlicher Auffassung hinsichtlich Firmenpolitik und Managementstil. Wimmer habe sich nicht auf ihre Funktion als Aufsichtsratschefin beschränken wollen, heißt es aus der Branche.



Einen Nachfolger Oberaschers gibt es derzeit nicht: "Davon ist keine Rede", sagt Francesca Guidetti von der Arcotel-Gruppe zur "Wiener Zeitung". Wimmer werde im Rahmen der Struktur die Geschäfte führen.