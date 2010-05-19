Das Trainerkarussell

Der FC Dornbirn steigt aus der Adeg Ersten Liga ab und ist nächstes Jahr wieder ein Amateurverein. Das ist, führt man sich die jüngsten Entscheidungen des Klubs vor Augen, auch gut so. Trainer Armand Benneker, der die Mannschaft zum Aufstieg gecoacht hatte, grundelte mit einem Kader, mit dem auch José Mourinho Schwierigkeiten mit dem Klassenerhalt hätte, die gesamte Saison am Tabellenende herum. Als schon alles zu spät war, wurde er schließlich entlassen und durch einen Interimstrainer ersetzt, der nach drei Spielen bemerkte, dass er eigentlich gar keine Zeit für den Job hat. Den aktuellen Interimstrainer wird wieder Benneker beerben, der Klub ist wohl zur Einsicht gekommen, dass ein Trainerwechsel auch mehr schaden als nutzen kann. Immerhin.